На украинском ТВ признали, что после «подвигов» ВСУ в Донбассе ненавидят Украину

29.12.2018, Киев

После всего, что натворили ВСУ в Донбассе, Украине после войны будет гораздо проще договориться с Россией, чем с мятежными регионами.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Крым – это такой сложный момент, который упирается вот в какое понятие: кому отдать предпочтение, людям, которые там живут и выражают своё мнение, или мне, который живёт в Киеве и советует им как жить? Это то же самое, что приду к своему соседу и скажу: «Мне не нравится, как у тебя картины висят, и жена у тебя курносая». И начну ему диктовать, как жить. То же самое. В Крыму прошёл референдум – всё. Можете соглашаться, можете – нет, но это люди, которые сделали свой выбор. И мне не важно, кому это в данном случае принадлежит, я думаю о людях», – заявил Быстряков.

Переходя к теме Донбасса, ведущий задал вопрос о том, как восстанавливать отношения с его жителями после мира.

«Вы знаете, с Россией легче договориться, чем с жителями Донбасса или Луганщины. Когда я там был и видел, как они там потерпели от наших бойцов, и насколько у них это отложилось в генетической памяти, и смогут ли они простить тех людей, которые пришли их «освобождать» – это будет сложно. Сейчас они относятся отрицательно», – рассказал композитор.

«Это же зависит от власти – украинец с украинцем всегда найдут общий язык, несмотря не то, кто по-русски говорит, кто по-украински», – отметил ведущий.

«Дело в том, что там есть сёла, говорящие на русском языке, есть сёла, которые говорят на украинском – я много объездил, но есть ненависть к тому, что с ними сделали. Их ограбили – оттуда вывозили всё, что можно было взять. Там убивали людей, там разрушали. Насколько они смогут это забыть», – объяснил Быстряков.