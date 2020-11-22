На украинском ТВ призывают к репрессиям театра русской драмы

22.11.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине происходит «ватный реванш», который выражается в обысках в Музее майдана, допросах участников госпереворота и снятии заочного ареста с экс-президента Виктора Януковича.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО, боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский призвал украинских силовиков устроить репрессии в отношении Национального академического театра русской драмы вместо того, чтобы «кошмарить» Музей майдана.

«Это очевидно есть. Смотрите, у нас одновременно Государственное бюро расследований пляшет под дудку Рената Кузьмина, суд при помощью прокуратуры отменяет заочный арест Януковича… Это не может не подбадривать «вату» и врагов Украины.

В то же время мы видим преследования, обыски в Музее революции достоинства накануне седьмой годовщины «революции достоинства». Оказывается, у прокуратуры есть очень много вопросов к символам «революции достоинства», к деятелям «революции достоинства». В то же время, у них нет никаких вопросов к ОПЗЖ, у них теперь уже нет вопросов к Януковичу, у них нет вопросов – за бюджетные деньги они трусят Музей революции достоинства, но какой-то «ватный» Театр русской драмы они не трусят, хотя через «ватный» Театр русской драмы проходит огромное количество бюджетных денег.

Я думаю, что тут недорабатывают все, а вернее, мы имеем реванш. То есть, у нас была «революция достоинства», а сейчас контрреволюция подлости, и она проявляется, в том числе, и через деятельность правоохранительных органов», – заявил Корчинский.