На украинском ТВ угрожают установить границу в Азовском море

27.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна в одностороннем порядке принять морскую стратегию или изменения в стратегию «деоккупации Крыма», чтобы очертить свои границы в Азовском море, которое до сих пор числится общим с РФ. Это позволит украинским военным стрелять в российских в случае приближения к берегу и ловить «подводных диверсантов».

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший замглавы Госгидрографии Украины, юрист Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, если не стратегия морской безопасности была принята, а хотя бы мы дополнили одну из стратегий, скорее всего, стратегию деоккупации одним разделом по деоккупации Крыма и установить там меры по необходимости инициирования установления процедуры морской границы между Украиной и Российской Федерацией, это очень важно.

И мы можем начать этот процесс на основании Конвенции ООН по морскому праву. Нам необходимо установить границы в Азовском море для того, чтобы применять определенные меры в отношении Российской Федерации, чтобы мы нашим Вооруженным силам операционную зону расширили на 12-ть морских миль, чтобы они могли бороться с подводными диверсантами, чтобы они могли применять оружие против российской агрессии с моря.

Потому что мы фактически сократили операционную площадь для применения Вооруженных сил Украины на 12-ть морских мил – это фактически 22 километра. Это очень большая проблема», – заявил Устименко.