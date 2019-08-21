На Украину с секретной миссией в оборонке летит куратор из США

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В период с 22 по 28 сентября состоится визит на Украину стратегического советника США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Дональда Винтера, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Таким инсайдом делится с читателями телеграм-канал “Легитимный”.

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По информации телеграм-канала, в рамках визита Винтер собирается провести несколько дней в Киеве для встречи с представителями военно-политического руководства страны. После у него запланирован визит в Днепропетровск с целью посещения частных предприятий. Главная цель – посещение офиса американо-украинской аэрокосмической компании Firefly Aerospace.

По данным “Легитимного”, “в настоящее время Firefly работает над секретным проектом под кодовым названием «Т», который, как считают в Киеве и в Вашингтоне, сможет усилить оборонные возможности Украины. При этом американская сторона курирует процесс разработки и испытания”.

“Легитимный” утверждает, что этот проект является чрезвычайно важным для американцев и поэтому к нему привлекли куратора в лице Винтера, у которого есть прямой выход на министра обороны США.

Кроме того, по данным телеграм-канала, секретарь СНБО Александр Данилюк якобы предоставил Винтеру полный доступ к органам управления Минобороны Украины и всей имеющейся информации по оборонной линии.

“Параллельно Винтер курирует линию закупок Украиной вооружения и военной техники в США. Этот вопрос детально прорабатывается. В Украину регулярно прилетают консультанты из Института оборонного анализа США для оценки потребностей МОУ и изучения системы закупок. Осенью в минобороны США планируют расширить штат специалистов, отвечающих за военно-техническое сотрудничество с Украиной”, – утверждает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на свои источники в украинской власти.