На Украину уже летят вертолеты Airbus

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Первые вертолеты Airbus, которые будет использовать Государственная служба чрезвычайных ситуаций и Национальная гвардия, прибудут на Украину уже в ближайшие дни, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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“В ближайшие дни мы в Украине увидим первые ласточки, первые модели Airbus Helicopters Super Puma H225, которые будут у нас, и вы сможете их посмотреть. Одна машина прибудет для Государственной службы чрезвычайным ситуациям, другая – для Национальной гвардии”, – сказал Аваков.

По его словам, новые французские вертолеты будут работать вместе с теми, которые есть в Украине.

Напомним, МВД и Airbus 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.