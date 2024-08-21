«На Вашингтон» – депутат-единоросс предложил нацелиться на США всеми ядерными средствами

Елена Острякова.  
21.08.2024 18:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Россия должна отменить так называемое «нулевое полетное задание», которое запрещает, нацеливать ракеты на объекты в США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна отменить так называемое «нулевое полетное задание», которое запрещает, нацеливать ракеты на объекты...

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«Просто, обратно надо вернуть полетные задания, отмененные Ельциным в 1994 году. Кстати, в Конгрессе США он это отменил. Они на сегодняшний день зафиксированы в целом ряде так называемых международных деклараций, где наш МИД подтверждает, что у нас нет нацеливания на американскую территорию в силу гуманитарных обстоятельств. Это правовые документы, в которых нам запрещено на них нацеливаться. Эти документы должны быть отменены», – потребовал «единоросс».

Он также предлагает отменить в суде независимый статус Украины «с позиций международного права по итогам Второй мировой войны».

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