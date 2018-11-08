На все выходки украинских «сукиных сынов» Запад закрывает глаза

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Европу не интересуют акции устрашения украинских спецслужб и давление на СМИ. Зато в составленных на Западе списках государств, нарушающих права журналистов, есть и Россия, и Саудовская Аравия, но нет ни Украины, ни других «демократических» режимов.

Об этом сегодня во время брифинга в Москве заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«СБУ провела очередную акцию устрашения в отношении правозащитницы Елены Бережной, которая выступает с независимыми оценками происходящего в стране и фокусируется на националистическом беспределе. Я очень много читала в заявлениях официальных лиц и политиков Украины обвинения Бережной в неких тесных связях с РФ, они считали, сколько раз она в Россию ездила, за границу. Если бы эти люди смогли на час оторваться от того, что они сами пишут и заявляют и просто почитать что пишет и заявляет Елена Бережная и как-то это проанализировать, они смогли бы понять, что она работает только на одну страну – на Украину. Она пытается донести информацию, донести до людей ту угрозу, которую несёт процветающий неонацизм в некогда миролюбивом государстве, в котором уживались представители различных национальностей, культур и религиозных течений.

Особый цинизм данной ситуации состоит в том, что всё что с ней случилось, было сделано непосредственно перед началом праздничного митинга перед памятником Ватутину в День освобождения Киева от гитлеровцев» – рассказала Захарова.

«Украинские власти готовы всячески препятствовать деятельности тех, кто не приемлет вылазок экстремистов и готов отстаивать настоящие, а не мнимые человеческие ценности», – добавила представитель МИД.

При этом, по её словам, на Западе категорически отказываются замечать происходящее на Украине.

«На фоне того, что творится на Украине, и того, что уже нельзя ни скрыть, ни трактовать иначе как зачистку инакомыслия, 1 ноября чешский МИД опубликовал заявление в связи с Международным днём прекращения безнаказанности преступлений против журналистов. Комментируя ситуацию в этой области, чешские коллеги выделили государства, где по их мнению журналисты подвергаются интенсивному давлению. И в этот список «штрафников» в один ряд, например, с Саудовской Аравией почему-то попала Россия. При этом Украину и все страны Запада авторы заявления предпочли обойти стороной. То есть, на фоне того, что творится в государстве, которое находится с нами на одном континенте и в одном культурном пространстве», – отметила Мария Захарова.