На Южном берегу Крыма не рекомендуют купаться в ближайшие дни

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Черном море на Южном берегу Крыма и в Севастополе. После обильных осадков вместе с потоками воды по руслам рек выносит мусор и грязь, что небезопасно для здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Качество морской воды может не отвечать требованиям в связи с обильными осадками, в ливневые дожди не рекомендуется купаться», – цитирует ТАСС руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сами пляжные территории закрывать не будут, поскольку загорать на них можно. Тогда как в Севастополе балаклавские пляжи «Золотой» и «Серебряный» Роспотребнадзор требует закрыть.

«Хочу напомнить, что разрешается использование водного объекта только при получении санитарно-эпидемиологического заключения, – цитирует руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Анну Мелюх НТС. – На сегодняшний момент, два пляжа – «Золотой» и «Серебряный» имеют отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Там надо решить вопрос с вывозом твердых бытовых и жидких бытовых отходов».

С начала пляжного сезона под запретом остаются пляжи «Мраморный» и «Городской» в Балаклаве и тоже по причине несоответствия нормам морской воды. В этом году они даже не вошли в перечень официальных мест отдыха.

Напомним, на Черноморском побережье несколько дней бушует циклон, который стал причиной выхода из русел рек в Краснодарском крае и в Крыму. В республике введен режим ЧС регионального уровня природного характера в Симферополе, Симферопольском районе, Белогорске и Белогорском районе, Алуште и прилегающих селах. Из-за спуска воды из Симферопольского водохранилища река Салгир вышла из русла и затопила примыкающие улицы.