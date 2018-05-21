21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Закарпатье – новая вспышка кори. Десятки детей в больницах

На Закарпатье количество заболевших учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса Раховского района увеличилась до 75 человек, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения (ДОЗ) Закарпатской облгосадминистрации.

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“Продолжается вспышка кори среди учащихся общеобразовательной школы с.Чорна Тиса, Раховского района. По состоянию на 21.05.2018 года общее количество заболевших школьников составляет 75 человек. Во всех заболевших зарегистрированы легкие и средние формы заболевания. Один ученик находится в инфекционном отделении Раховского РЛ. По оперативным данным по с.Чорна Тиса с начала 2018 года по состоянию на 21.05.2018 зарегистрировано 99 случаев кори, в т.ч. 99 у детей до 17 лет. по Раховском района за аналогичный период зарегистрировано 198 случаев заболевания, в т.ч. 181 среди детей “, – сказано в сообщении.

Напомним, среди учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса Закарпатской области продолжается вспышка кори. Как сообщили в Закарпатском областном центре здоровья, по состоянию на 18 мая, общее количество заболевших школьников увеличилось до 62 человек.