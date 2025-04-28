На Западе нагнетают: война близко, Россия готовит у границ с НАТО новую армию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные СМИ продолжают нагнетать милитаристский психоз и алармистские ожидания среди своей аудитории. Вслед за немцами, обьявившими на днях о возможности начала масштабной войны НАТО с Россией уже в 2029 году, американская газета The Wall Street Journal утверждает, что новая война может начаться уже в ближайшие годы.

В подтверждение такого предположения издание подготовило большой анализ последних реформ в оборонном секторе и вооруженных силах РФ. По утверждениям WSJ, Россия якобы готовит у границ с НАТО новую армию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В то время как внимание всего мира приковано к боевым действиям на Украине, Россия потихоньку наращивает свое военное присутствие вдоль других участков своей границы с Европой. В городе Петрозаводск, примерно в 160 км от Финляндии, россияне расширяют базы для создания нового армейского командования, которое должно возглавить десятки тысяч военнослужащих в течение нескольких лет. Западные аналитики и разведка считают, что эти силы готовятся к возможной войне с НАТО», – говорится в материале.

В настоящее время многие солдаты российской армии задействованы на фронте в Украине, отмечает издание.

«Однако одновременно Кремль активизирует кампанию по вербовке в армию, наращивает производство вооружений и модернизирует железнодорожную инфраструктуру в приграничных регионах. Финляндия, которая была вынуждена уступить свои территории Советскому Союзу в 1940 году и долгое время избегала конфронтации с Москвой, вступив в НАТО лишь после начала конфликта на Украине и сейчас укрепляет свою границу с помощью электронных средств защиты и колючей проволоки».

В то время, как президент США Дональд Трамп, который стремится восстановить отношения с Кремлем и выступает за прекращение войны путем переговоров, считает опасения по поводу возможных дальнейших амбиций России преувеличенными, ряд экспертов предупреждают, что российская активность вдоль финской границы является частью подготовки к потенциальному конфликту с НАТО.

При этом на Западе ссылаются на мнение директора Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслана Пухова, по словам которого, после возвращения с Украины войска будут рассматривать Финляндию в качестве противника.

В качестве доказательства «агрессивных намерений» в статье приводятся цифры роста оборонных расходов России в этом году – до более чем 6% ВВП, что значительно больше, чем 3,6% до начала войны. Для сравнения, в прошлом году в среднем среди стран ЕС этот показатель составил 2,1%. По словам командующего американскими войсками в Европе Кристофера Каволи, российская армия в настоящее время превышает свою довоенную численность.

В февральском докладе датской разведки говорится, что Россия потенциально способна выдержать большую войну в Европе в течение пяти лет, если НАТО будет ослаблено. Западные военные «ястребы» считают, что заключение перемирия на Украине позволит Кремлю еще быстрее перевооружить свои силы.

«Страны НАТО на восточном фланге укрепляют свои границы: устанавливают противотанковые заграждения, роют окопы и возвращаются к практике применения противопехотных мин, в частности, это уже делают Польша, Эстония, Латвия и Литва», – пишет WSJ.

По мнению натовских аналитиков, в случае окончания войны на Украине Россия может начать ограниченную операцию против стран Прибалтики. По мнению Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника прищнанного нежелательной организацией в РФ Фонда Карнеги, полномасштабный конфликт с НАТО возможен в будущем через семь-десять лет, в зависимости от развития ситуации.

Настораживают западных «ястребов» и реформы военного управления в РФ.

«Чтобы сосредоточить силы на западе, Кремль в прошлом году реформировал военную структуру, создав новые военные округа, ориентированные на оборону Москвы и Санкт-Петербурга. В Московском военном округе налаживается интеграция транспортной сети с Белоруссией. Основное расширение происходит в Ленинградском военном округе, граничащем с Эстонией, Латвией и Финляндией. Западная разведка указывает, что бригады здесь будут расширены до дивизий численностью около 10 тысяч военнослужащих. В Петрозаводске планируется строительство новых казарм, полигонов и складов для удовлетворения растущих потребностей армии. По данным Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки, Россия также активно прокладывает новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией, Норвегией и на юг от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией», – пишет газета.

По оценкам США, сейчас в ряды российской армии ежемесячно вступают около 30 тысяч новобранцев, по сравнению с более 25 тысяч прошлым летом. Некоторые восточноевропейские спецслужбы считают, что эта цифра может достигать 40 тысяч в месяц.

Благодаря такому увеличению численности армии, по мнению газеты, Россия смогла организовать военную ротацию на Украине и создать новые подразделения на базе ее территории.

Новые части, дислоцированные на границах с НАТО, получат в основном современное вооружение, в то время как на Украину продолжают прибывать в основном модернизированные советские образцы», – говорится в статье.

Ожидается, что осенью этого года Россия продемонстрирует новую военную мощь в ходе ежегодных стратегических учений «Запад», которые пройдут в регионах, граничащих со странами НАТО. Военные чиновники на восточном фланге альянса считают, что эти маневры будут направлены на запугивание Европы и превращение России в важного игрока в изменении архитектуры европейской безопасности.