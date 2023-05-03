На Западе рассматривают Украину как территорию для ведения войн

С высокой вероятностью после войны Украине не дадут гарантий безопасности со стороны Запада и тогда новый большой конфликт станет вопросом времени.

Об этом в эфире канала «Альфа и Омега» заявил объявленный в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От того, какие будут границы и какой будет мир, от этого зависит, будет ли вторая война большая или нет. Потому что если Украина по итогам войны вступает в НАТО, либо получает союз со Штатами по типу Израиля или Южной Кореи, то есть прямые гарантии, даже без НАТО, достаточно одних США, то всё понятно. Эта территория становится предсказуемой, понятной, сюда пойдут длинные деньги, соответственно здесь будет развитие. И наоборот, если нет чётких гарантий безопасности, не будет, то тогда все понимают, что вероятность второй большой войны большая. Точнее, с высокой долей вероятности, она пройдёт в следующие три-пять-семь-десять лет, соответственно длинные деньги сюда не пойдут, и здесь нужно будет по-другому устраивать жизнь. И часть людей к этому не готова, ключевая проблема с этим. Люди ждут магического чуда, как это было с Харьковом, с Херсоном, что страна получит шанс вырваться на оперативный простор из этой ловушки, в которой мы сегодня находимся», –

В свою очередь украинский психолог Олег Хомяк продолжил мысль собеседника.

«Но, если взять эту фразу, ты говоришь: если нас некто они не принимают в НАТО, это говорит о том, что некто они рассматривают эту территорию как пространство, на котором можно проводить войны», – констатировал Хомяк.