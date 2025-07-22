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В западной прессе разгорелся скандал из-за появления в Сети снимков внедорожников Dodge Ram 1500, которые используются как стартовые платформы для ударных беспилотников «Герань», запускаемых по Украине.

Шум подняло издание OSINTtechnical, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Как получилось, что так много новых моделей грузовиков Ram 1500 производства Stellantis оказались на вооружении в России, особенно в качестве платформ для запуска беспилотных летательных аппаратов «Шахед» над Украиной?», – возмущается автор.

Авиационный эксперт Ксавье Тайтельмана заявил, эти пикапы имеют значительные военные преимущества в условиях внедорожья.

Группа Stellantis Group поспешила откреститься от помощи ВС РФ.

Фирма заявила, что «прекратила все продажи автомобилей в России и приостановила производство в этой стране» еще в 2022 году. Компания также заявляет, что «по контракту запрещает всем каналам сбыта отправлять автомобили в Россию».

Дмитрий Узунидис, профессор экономики Университета Кот-д’Опаль, предположил, что «Москва обходит санкции через Грузию, Узбекистан, Азербайджан». Последняя страна, можно предположить, неспроста названа французским профессором, ведь, как известно, Париж лоббирует интересы Еревана в противостоянии с Баку и заинтересован в дискредитации азербайджанской стороны.

А Stellantis оправдывается: