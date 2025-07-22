На Западе скандал – русские массово запускают «Герани» с внедорожников Dodge

Михаил Рябов.  
22.07.2025 17:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 604
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


В западной прессе разгорелся скандал из-за появления в Сети снимков внедорожников Dodge Ram 1500, которые используются как стартовые платформы для ударных беспилотников «Герань», запускаемых по Украине.

Шум подняло издание OSINTtechnical, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В западной прессе разгорелся скандал из-за появления в Сети снимков внедорожников Dodge Ram 1500,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как получилось, что так много новых моделей грузовиков Ram 1500 производства Stellantis оказались на вооружении в России, особенно в качестве платформ для запуска беспилотных летательных аппаратов «Шахед» над Украиной?», – возмущается автор.

Авиационный эксперт Ксавье Тайтельмана заявил, эти пикапы имеют значительные военные преимущества в условиях внедорожья.

Группа Stellantis Group поспешила откреститься от помощи ВС РФ.

Фирма заявила, что «прекратила все продажи автомобилей в России и приостановила производство в этой стране» еще в 2022 году. Компания также заявляет, что «по контракту запрещает всем каналам сбыта отправлять автомобили в Россию».

Дмитрий Узунидис, профессор экономики Университета Кот-д’Опаль, предположил, что «Москва обходит санкции через Грузию, Узбекистан, Азербайджан». Последняя страна, можно предположить, неспроста названа французским профессором, ведь, как известно, Париж лоббирует интересы Еревана в противостоянии с Баку и заинтересован в дискредитации азербайджанской стороны.

А Stellantis оправдывается:

«Компания не может комментировать несанкционированные или неконтролируемые перепродажи, осуществляемые третьими сторонами».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить