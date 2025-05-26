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Сразу два западных мейнстримных издания – британская The Financial Times и американская The Washington Post призывают Украину и ее симпатизантов на Западе не ждать чуда а готовиться к летнему наступлению России.

Летнее наступление может стать возможностью Москвы прорвать оборону Украины, пишет The Washington Post со ссылкой на заявления американских и европейских официальных лиц и военных экспертов.

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По данным Управления военной разведки США, в отсутствие урегулирования путем переговоров или «надежной» западной помощи, война, «вероятно, продолжит медленно развиваться в пользу России в 2025 году».

Но российские успехи «замедляются и продолжают достигаться ценой высоких потерь личного состава и техники», – добавляют к этому свою ложку дегтя западные прогнозисты.

«Россия очень постепенно захватывает часть территории, но это непомерно дорого», — сказал Ричард Бэрронс, бывший глава Командования объединенных сил Великобритании.

Как отмечает Джек Уоттинг из Королевского объединенного института оборонных исследований, в этом году Кремль привлек рекордное количество новобранцев, но темпы продвижения России на земле замедлились, отчасти из-за укрепления оборонительной зоны Украиной и использования беспилотников ближнего радиуса действия для атаки любых российских подходов к линии фронта.

Представитель украинской разведки сказал изданию, что замедление наступления также может быть отчасти связано с тем, что ранее Россия была вынуждена перенаправить ресурсы на отвоевание полосы своей земли в Курской области вдоль северо-восточной границы Украины.

«Несмотря на то, что у них все еще есть преимущество в три раза больше по численности войск, а может быть, даже больше по системам [вооружения], этого все равно недостаточно», – уверяет еще один скептически настроенный конфидент издания.

Тем не менее, по словам Уотинга и Бэрронса, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, Россия, скорее всего, использует свое преимущество для активизации атак летом в попытке прорвать оборону Украины.

«Россия на самом деле достигает кульминации в своей способности вести наступление», — уверяет Бэрронс.

Впрочем, звучат на Западе и скептические голоса:

«В настоящее время очень маловероятно, что у российских военных есть техника, люди, подготовка и логистика для начала наступления, которое прорвет украинскую линию обороны и, даже если они это сделают, немедленно воспользуются этим».

«Есть разница между тем, чтобы отбросить украинцев на пять-десять километров за один раз с большими затратами и собрав живую силу и бронетехнику, чтобы использовать прорыв и прорваться через все эти препятствия… Это все еще очень большой счет с точки зрения оборудования, которое им нужно, и я просто нигде не вижу такой концентрации», – подбадривает украинцев Дара Массикотт, старший научный сотрудник признанного неелательной организацией в РФ Центра Карнеги Евразии в России.

Тем не менее, все – и скептики и алармисты – сходятся в мнении, что вероятность наступления крайне высока.

«Угроза Трампа отозвать поддержку США и выйти из мирных переговоров вызвала тревогу в Киеве, создав почву для того, что, по мнению украинских чиновников и солдат, может превратиться в кровавое летнее наступление России, которое может изменить ход войны», – говорится в публикации FT.

«Многие люди не питают иллюзий относительно скорого окончания многолетней войны, сообщили украинские чиновники и солдаты. Они утверждают, что Россия не показывает никаких признаков сокращения военных атак или реальных уступок. По их словам, недавняя встреча в Турции убедила киевских переговорщиков, что мир остается отдаленной перспективой. Там, по словам украинского чиновника, главный переговорщик России предупредил, что они могут захватить северные Сумскую и Харьковскую области Украины», – добавляет издание.

В минувший четверг Путин поставил российским войскам задачу «создать буферную зону безопасности» вдоль границы с Украиной — термин, который ранее использовался для обозначения трансграничных вторжений.

По мнению обозревателей FT, колебания Вашингтона в поддержке Киева только ободрили российского лидера.

«После длительной беседы с Путиным в понедельник Трамп сообщил Зеленскому, что обе стороны должны самостоятельно согласовать условия мирного соглашения. Европейские правительства также не спешат выполнять обещания по укреплению безопасности, в том числе по созданию «сил обеспечения безопасности», которые, как опасаются в Киеве, могут так и не появиться», – отмечается в материале.

Газета пишет, что Украине пора признать «суровую реальность»: уверенность России может оказаться сильнее единства Запада. На протяжении более чем 1000-километровой линии фронта Москва перегруппировывает войска в преддверии того, что, по словам солдат и аналитиков, является подготовкой к новому, крупному наступлению в ближайшие месяцы.

Украинские войска на восточном фронте сообщают, что российская пехота мчится на мотоциклах, багги и электросамокатах. Саид Исмахилов, солдат, который когда-то был высокопоставленным мусульманским священнослужителем Украины, сравнил их с «роем саранчи… не одной большой волной, а бесконечным потоком».

«Им плевать на потери. Они просто продолжают наступать… не за километры, а за метры», – говорит он.

Однако украинцы «остаются грозной силой в обороне», говорит Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены:

«Мы можем ожидать постепенного продвижения российских войск, но не скорого краха, не прорыва линии фронта». Украинцы теперь гораздо менее зависимы от США в поставках артиллерии, поскольку европейцы увеличили объемы поставок», добавил он.

Война обнажила давние слабости в командной структуре Украины. Александр Ширшин, командир батальона элитной 47-й механизированной бригады, на этой неделе публично выразил свои опасения на этот счет. Его подразделение вооружено американскими танками «Абрамс» и немецкими «Леопард» — символами западной поддержки Киева, — но он написал в соцсетях, что даже лучшее оборудование не может компенсировать неэффективное планирование, которое подвергает его людей опасности.

Исправить ситуацию сложно, «когда ты участвуешь в самой интенсивной войне со времен Второй мировой», говорит Конрад Музыка, директор оборонной аналитической компании Rochan. Некоторые реформы уже проводятся, но остаются сомнения, будут ли они достаточно быстрыми и глубокими, чтобы отвечать требованиям момента.