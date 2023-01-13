На Западной Украине ждут перехода двух АЭС под контроль белорусского Батьки

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СБУ провела учения вблизи границы с Белоруссией.

Как сообщили в ведомстве, тренировка была направлена на поиск и задержание «диверсионной группы» на энергетическом объекте в Ровенской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По замыслу тренировок, одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями. Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить «потерпевших» сотрудничать с врагом. Таким образом, диверсанты хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора», – заявили в СБУ.

Напомним, что в Ровенской области находится крупная атомная электростанция. Близкий к Офису президента Украины Telegram-канал «Легитимный» отмечал, что в Польше озабочены возможным прорывом российских войск к этой АЭС:

«Наш источник сообщает, что в Польше озабочены тем, что если Беларусь войдёт в игру по украинскому кризису, то под риск попадает сразу Ровенская и даже Хмельницкая АЭС, что уже угрожает безопасности самой Европы. Также существует риск повторной высадки на остров Змеиный и десанта на территории Одесской области».

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью местным пропагандистам заявил, что Украина, ожидая угрозы со стороны Белоруссии, отвела часть войск на север страны.