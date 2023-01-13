На Западной Украине ждут перехода двух АЭС под контроль белорусского Батьки

Анатолий Лапин.  
13.01.2023 18:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1033
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, СБУ, Спецоперация, Украина


СБУ провела учения вблизи границы с Белоруссией.

Как сообщили в ведомстве, тренировка была направлена на поиск и задержание «диверсионной группы» на энергетическом объекте в Ровенской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ провела учения вблизи границы с Белоруссией. Как сообщили в ведомстве, тренировка была направлена...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«По замыслу тренировок, одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями. Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить «потерпевших» сотрудничать с врагом. Таким образом, диверсанты хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора», – заявили в СБУ.

Напомним, что в Ровенской области находится крупная атомная электростанция. Близкий к Офису президента Украины Telegram-канал «Легитимный» отмечал, что в Польше озабочены возможным прорывом российских войск к этой АЭС:

«Наш источник сообщает, что в Польше озабочены тем, что если Беларусь войдёт в игру по украинскому кризису, то под риск попадает сразу Ровенская и даже Хмельницкая АЭС, что уже угрожает безопасности самой Европы. Также существует риск повторной высадки на остров Змеиный и десанта на территории Одесской области».

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью местным пропагандистам заявил, что Украина, ожидая угрозы со стороны Белоруссии, отвела часть войск на север страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть