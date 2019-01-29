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29.01.2019, Каменское, Владимир Гладков
 
Днепропетровск, Происшествия, Украина, Экономика
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На заводе Ахметова произошел взрыв

В ночь с 28 на 29 января в одном из цехов «Днепровского коксохимического завода» произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29 января в 3 часа 30 минут в городе Каменское на территории ЗАО «Днепровский коксохимический завод» в трехэтажном здании Смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с горением битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.

В 4:07 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва выясняется», – говорится в сообщении ведомства.

Позже в пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области заявили, что по данному факту было открыто уголовное производство.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью»)», – заявили в полиции.

Данная санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Отметим, что данное промышленное предприятие входит в состав компании «Метинвест», главным акционером которой является украинский олигарх Ринат Ахметов.

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