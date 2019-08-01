На Житомирщине раскурочили могилы погибших в Донбассе карателей

01.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В ночь с 31 июля на 1 августа неизвестные разбили могилы и памятники на кладбище в Новоград-Волынском Житомирской области.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Нацполицию и отдел информации и связей с общественностью Новоград-Волынского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Утром 1 августа в полицию поступило сообщение от руководителя коммунального предприятия о повреждении надгробных памятников на местном кладбище.

Полицейские начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции. Во время первоочередных мероприятий установлено, что в ночь на 1 августа неизвестным лицом было повреждено 16 памятников, из них 3 – на местах захоронений воинов-АТОшников», – сообщают правоохранители.

Согласно действующему законодательству, такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

При этом ресурс «Новоград-City» со ссылкой на правоохранителей, работающих на месте преступления, сообщает о 15 повреждённых памятниках, «пять из которых на месте захоронения участников АТО – Дмитрия Стало, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского».

Кроме того, как отмечает местный сайт «04141», накануне в хаотичном порядке на соседнем кладбище также были повреждены 4 памятника на могилах, а неделю назад неизвестными лицами повреждены памятный знак в честь народного артиста Украины, режиссера Бориса Шароварко.