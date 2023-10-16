Набиуллину обвинили в сознательном крестоборчестве на купюрах нового образца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандал разразился из-за новой тысячной купюры, выпущенной Центробанком России. На ее оборотной стороне изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике в Казанском кремле.

Проблема в том, что исторический музей размещен в православном храме, с которого снят крест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В РПЦ сказали, что креста на купюре нет, потому что его нет в реальности на здании.

«Если в случае, как на этой банкноте – речь идёт не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста», — поспешил примирительно заявить зампред Синодального отдела Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Однако многих изображение на новой купюре искренне возмутило.

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем», — заявил священник Павел Островский.

«У казанцев полно вопросов: если была задумка рядышком поставить здания двух конфессий (православной и мусульманской), как символ мира, то почему вместо православного храма выбран музей (в котором ранее вообще столовка была). В Казани нет красивых православных храмов?», – пишет в своем тг-канале журналист из Татарстана Альберт Бикбов.

Военкор Юрий Котенок напоминает, что на старой тысячной купюре были изображены Часовня Казанской иконы Божией Матери, звонница с церковью Печерской иконы Божией Матери и Святые ворота с церковью Введения Спасо-Преображенского монастыря.

«Хочется спросить — это тоже часть кампании по затиранию христианских символов? Исламский символ, а рядом обезглавленные купола. По замыслу авторов этой мерзости, у России теперь такое лицо? Побольше ислама и поменьше крестов? В тупость “девочек-дизайнеров” не верю. Вижу явную провокацию и попытку плюнуть в лицо всем православным гражданам России. Кто-то изо всех сил пытается раскачать в стране межконфессиональный мир, целенаправленно унижая русских и отбирая у них их символы. Закончится это плохо», – пишет Котенок.

Публицист Сергей Мардан винит во всем власти Татарстана, устроившие музей в церкви, и главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

«Казанские власти делают вид “моя твоя не понимай” и объясняют, что кресты сняли еще при советской власти, а теперь это вообще не церковь, а – музей. Какая государственность у татарской автономии – я не знаю. Но в Казани, видимо, знают. С какого перепуга на дозорной башне, построенной при Петре I, появился полумесяц, Шаймиева московские чиновники спрашивать стесняются. И вот, смотрю я на новую купюру Центрального банка России и не могу понять, укреплением чьей государственность занимается его председатель с фамилией Набиуллина?», – написал Мардан.

Бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов подозревает, что дело в национальности Набиуллиной.

«Центробанк перед началом выборной кампании не нашёл ничего более умного, чем устроить религиозный скандал. Зачем-то ему понадобилось менять дизайн крупных купюр. Типа денег в стране девать некуда, ну, не беспилотники же закупать, это пусть граждане парятся, а ЦБ будет рисовать деньги. То есть – мало того, что политика ЦБ находится под постоянной критикой, так ещё и в политически-религиозную сферу умудрились залезть. Ну, Эльвира Набиулинна татарка, но явно же это не её личная прихоть», – написал Михайлов.

Военкор Дмитрий Стешин предчувствует гражданскую войну.

«Личное ощущение, что лепится гражданочка с религиозным компонентом, а мы ее проспим, как проспали Украину. Кто-то проспит специально, в рамках саботажа, кто-то по скудоумию, кто-то благодаря природному оптимизму – у дебилов не бывает ни депрессий, ни грусти, ни огорчений. Прошу прощения у дебилов, если кого обидел», – написал он.

Публицист Егор Холмогоров уже готов воевать.

«Если “крест может обидеть”, то почему тогда полумесяц никого, по их логике, не обижает? Раз вас “может обидеть” крест на символике и на купюре, значит меня будет обижать полумесяц, где бы я его ни увидел. В эту игру можно играть вдвоем. Ну или прекратите это крестоборчество», – угрожает он.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда считает, что конфликт возник на пустом месте.

«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», – написал он.