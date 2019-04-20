Началась агония штаба Порошенко

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Штаб Петра Порошенко в последний день перед голосованием начал раскрутку новой истории, которая призвана доказать тезис о готовности Владимира Зеленского пойти на сговор с Россией вопреки позиции националистов.

В центре скандала оказалась супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена.

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Штаб Порошенко распространяет сведения, что ещё в 2014 году на своей странице социальной сети она перепечатала сообщение телеканала «LifeNews», где предлагалась оплата в 15 тысяч рублей тем, кто предоставит информацию о передвижениях ВСУ в зоне боевых действий в Донбассе.

Сама Елена Зеленская свой пост в Facebook удалила, но его всё ещё можно увидеть с помощью интернет-архива.

Журналисты потребовали от Зеленской комментарий, на что она ответила: «Никак. Глупости не комментируют». Предвыборный штаб её мужа также никаких комментариев не дал.

Эту ситуацию в эфире телеканала «Прямой» прокомментировал советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, отметив, что надеется на рассмотрение СБУ.

Бирюков припомнил и недавнее заявление Зеленского на дебатах, где он упомянул о «повстанцах ДНР и ЛНР», хотя киевская пропаганда именует ополченцев исключительно как «террористов», «наемников» и «боевиков».

«Он не понимает, не признаёт, не уважает наши собственные Вооружённые Силы», – сказал Бирюков о Зеленском.

Буквально через несколько часов Елену Зеленскую внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец», где её персону уже успели окрестить «Информатором боевиков незаконных вооруженных формирований».

Одновременно сегодня же стало известно, что работающий на штаб Петра Порошенко адвокат Андрей Хилько подал иск в Шестой административный апелляционный суд Киева о снятии Владимира Зеленского с выборов по обвинению в подкупе избирателей.

Иск должен быть рассмотрен в 21:00 по Киеву.

Политолог Юрий Романенко, близкий к штабу Зеленского, уверяет, что кандидата уже невозможно снять с выборов.

«Успокойтесь, потому что по суду они сделать ничего не могут. По закону два основания для снятия кандидата: первое – смерть, второе – собственноручное заявление. Мои источники в ЦИК говорят, что никто ничего не слышал об этом суде и таком заявлении о снятии Зеленского. Так что ничего не будет», – комментирует Романенко.

«Зачем это делают? А просто, чтобы подорвать легитимность нового главы государства. Мелко, подло, как их души. Бьют по женам, по всему. Такова их жажда власти. Больше ада, больше трэша, сгоріла хата, гори і сарай», – резюмировал политолог.

С его прогнозом соглашается и экс-замглавы президентской администрации Андрей Портнов.

«Сегодня какой-то лох, с целью прославиться, подал в административный суд иск о незаконности регистрации Зеленского. Суд открыл производство. Люди волнуются. Буду очень краток. Суд обязан формально открывать производство. Но ноль шансов. И главный лох и локальный могут расслабиться. Завтра дембель», – заявил Портнов.