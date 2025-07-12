Началась обещанная Путиным декоммунизация Западной Украины

Михаил Рябов.  
12.07.2025 12:16
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Спецоперация, Украина


Минувшей ночью Львов пережил «крупнейшую атаку дронов» за период СВО, сообщают украинские СМИ. В условиях цензуры власти публикуют лишь повреждения жилых домов и местного университета, однако кадры очевидцев позволили определить, что одной из целей стал завод «Электрон».

«Каждому советскому человеку он известен своими телевизорами. Но в нынешние времена корпорация производит ТВ-головки самонаведения для ракет класса «воздух-поверхность»… Авиационные мониторы и аппаратуру для модернизации боевых самолётов Су-25, МиГ-29 и боевых вертолётов Ми-24… Продукция завода используется как для БПЛА, так и для безэкипажных катеров», – поясняет военкор Александр Коц.

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Минувшей ночью Львов пережил «крупнейшую атаку дронов» за период СВО, сообщают украинские СМИ. В...

Также удары были нанесены по целям в Луцке и Черновцах на Западе Украины.

«Судя по локациям прилетов, как и раньше, основной нашей целью здесь являются военные производства и склады с вооружением», – указывает обозреватель Юрий Подоляка.

«Есть версия, что по Западной Украине долго не наносили ударов, чтобы Украина развила там свой ВПК, инвестировала миллиарды, а после, это точечно было возможно уничтожить. Сейчас это частично реализуется», – пишет телеграм-канал «Легитимный».

Работающий на украинские спецслужбы пропагандист Александр Коваленко не скрывает досады от бессилия украинской ПВО.

«Дроны, осуществившие налёт на Львов, преодолели в воздушном пространстве Украины от 750 до более 1000 километров… Преодолевают сотни километров в украинском небе, не исчезая где-то на полпути к Львову, Луцку, Черновцам, Киеву, Кременчугу, а достигают городов».

Депутат Верховной рады Максим Бужанский не верит, что анонсированное на понедельник заявление Дональда Трампа принесёт перемены в пользу ВСУ.

«Будет очередная пачка санкций ни о чем, и пакет с оружием, чуть больший, чем пакетик… Америка даёт 10 ракет и ноет, что самой не хватает, и в этот момент очень хочется спросить, где все эти люди, твердящие – «нужно просто взять, и купить ПВО», они хоть что-то начинают понимать, или нет?» – возмущен подельник Зеленского.

Помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин предостерегает:

«Вообще, количество запускаемых Гераней удивляет. И судя по всему, очень скоро мы начнем запускать от 1000 штук за ночь. И с этим не справится ни одна система ПВО. Вопрос только в скорости копирования и начала аналогичных по интенсивности атак с той стороны. Будем ли готовы мы к такому, и есть ли план противодействия?».

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