Началось форсирование Северского Донца? ВС РФ продвигаются к Купянску

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжается продвижение российских подразделений в Харьковской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военные источники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Военный блогер Марат Хайруллин считает, что основные события происходят на севере и традиционно уверяет, что здесь дело идет к полному разгрому украинской группировки. Он написал, что «началась операция по форсированию реки» Северский Донец и пообещал, что «подробности будут ближе к концу недели».

«Таким образом, операция по окружению правобережной группировки ВСУ стремительно набирает обороты», – провозглашает Хайруллин.

Вторит ему и официальный тг-канал добровольцев «Русского Легиона» (БАРС), утверждающий, что «ВС России продолжают идти вперед на всем рубеже от Белогоровки до Купянска».

Американист Малек Дудаков отмечает, что в Вашингтоне с большим беспокойством воспринимают наступление России в сторону Купянска.

«Город называют важным символом нынешней войны, падение которого окажет деморализующее воздействие на украинцев. И подорвёт их попытки наступать на юге. Уже сам Киев признаёт, что ему приходится бросать резервы в Харьковскую область, которые могли бы быть задействованы для наступления в Запорожье или около Бахмута. Украинцы в очередной раз жалуются на нехватку оружия, артиллерии и снарядов. Но чем хуже будут обстоять дела на фронте, тем сложнее будет украинским лоббистам выбивать новые транши. Военные эксперты в США прогнозируют скорое выдыхание украинского контрнаступа, за которым может последовать полугодовая позиционная «война на истощение» до начала весны. На этом фоне Белый дом может и вовсе подсократить поставки оружия, чтобы несколько пополнить свои истощившиеся арсеналы. И затем готовиться к весенне-летней кампании 2024», – пишет Дудаков, ссылаясь на влиятельное издание WSJ.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов приводит выдержки из британский газеты The Independent, опубликовавшей репортаж «осажденного» Купянска, на который движутся (по заявлению газеты) «100 тысяч путинских бандитов, 900 танков, 555 орудий».

«Как все подсчитали-то, а! Удивительно, что не насчитали миллион, – иронизирует Корнилов. – Автор пообщался с жителями города, которые отказались подчиниться принудительной эвакуации, устроенной украинцами. И пишет, что они это делают, «несмотря на то, что имели опыт оккупации». Додуматься, что они не хотят эвакуироваться, именно потому что уже имели опыт общения с русскими освободителями и ждут их снова, британец не сподобился. При этом тут же пишет о том, что украинские власти постоянно хватают «местных коллаборационистов», то есть тех, кто хочет возвращения России. А еще сообщает, что принудительно эвакуированы и местные девушки, которые беременны от связей с «русскими партнерами», сбежавшими вместе с «оккупантами». Ну, то есть тех, у кого скоро появятся русские дети! Я бы, конечно, спросил у МУС, не собирается ли он возбуждать уголовные дела по поводу этих насильственных похищений. Но все равно вынужден отдельно выразить восхищение девушками Купянска, которые в ожидании русских освободителей вынашивают детей уже более 11 месяцев! Учитывая, что украинцы захватили этот город в середине сентября, согласитесь, надо умудриться до сих пор вынашивать «детей оккупантов» – видимо, чтобы не рожать их на территории Украины. Такая она – британская русофобская пропаганда, бессмысленная и бессовестная. Напомню, владельцем этой русофобской газетенки является барон Сибирский Евгений Лебедев», – пишет Корнилов в своем паблике.

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев утверждает, что населенный пункт Синьковка на Купянском направлении очищен от ВСУ.

«На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», – приводят слова Ганичева некоторые тг-каналы.

Впрочем, об освобождении Синьковки сообщалось еще вчера, но в итоге эта информация не подтвердилась.

Кроме того, в сети появились снимки поврежденных российскими ударами мостов через Оскол, который разделяет Оскол.