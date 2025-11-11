«Начался процесс развала ВСУ – дальше только капитуляция» – в Киеве взвыли от масштабов дезертирства и потерь
Сейчас, только по официальным данным, из ВСУ бегут так, что людоловы ТЦК не успевают перекрывать новым «мясом» количество дезертиров и убитых, и разница эта будет только расти месяц за месяцем до самой капитуляции.
Об этом в своём видеоблоге заяивл один из главных рупоров Евромайдана, телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он продемонстрировал график со статистикой, где конец 2024-2025 годов наблюдается резкий взлёт дезертирства в ВСУ. При этом за всё время с 24.02.22 зарегистрировано 306 тысяч случаев.
«Но это официально. Учитывая, что во многих уголовных производствах фигурирует по несколько дезертиров (например, в прошлом году под Угледаром с позиций бежала целая рота, но было открыто одно уголовное производство), то реальное количество дезертиров куда больше», – уточнил Гнап.
Он добавил, что если, по украинским же данным, за последний месяц из ВСУ дезертировали почти 22 тыс.солдат, а ежемесячно бусифицируют около 30 тыс., то расчёты показывают настоящую катастрофу.
«Если добавить 10 тыс. погибших, раненых и пропавших без вести, то потери ВСУ за прошлый месяц 32 тысячи. Это на две тысячи больше, чем ТЦКшникам ежемесячно удаётся бусифицировать. То есть с прошлого месяца начался процесс развала украинского войска», – сокрушался майданщик.
Он подчеркнул, что процесс этот будет только набирать обороты.
«Если вас шокировала цифра почти 22 тыс. в октябре, то вы не представляете, какая будет в ноябре, декабре. Ситуация будет становиться хуже и хуже, поскольку украинская власть и не думает изменять нынешнюю рабскую мобилизационную систему, где солдат, выбирая между тюрьмой и могилой, выберет тюрьму.
С неё хотя бы есть выход. Тем более, что на 300 тыс. дезертиров не хватит ни следователей, ни прокуроров, ни тюрем. Поэтому из-за этой рабской системы комплектования ВСУ власть ведёт страну к капитуляции», – возмущался Гнап.
