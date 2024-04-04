«Начинается война спецслужб» – в Киеве ожидают диверсий по всей Украине

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Объявление РПЦ «священной войны» является плохим сигналом для неонацистов о том, что российские спецслужбы могут активизироваться на территории Украины.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русская православная церковь объявила «священную войну». У нас это как-то пропустили, а это очень серьёзно. Потому что это приведёт к последствиям в идеологическом плане. Потом война может перерасти в священную, на примере Великой отечественной войны», – сказал Стариков.

«Какими силами это будет проводиться? Там [на фронте] – Вооружёнными силами РФ, а здесь – Силами спецопераций РФ, с спецподразделениями, входящими в разведсообщество и систему ФСБ. Война спецслужб. Поэтому задачи будут ставиться по ликвидации объектов. Это серьёзно, шутить с этим нельзя. И сейчас силы, отвечающие за охрану объектов, должны быть приведены к высшей степени боевой готовности, и должен быть отработан совершенно другой план по защите», – добавил он.