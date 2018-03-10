10.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Нацики устроили провокацию в Киево-Печерской Лавре

Националисты захватили Успенский собор в Киево-Печерской лавре и провели там свой «молебен». Об этом в эфире «Всемирно-Броварского телевидения» заявил член запрещенной в РФ группировки «Братство» Дмитрия Корчинского, Алексей Середюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «молитву против москальских оккупантов» читали как представители раскольнического «киевского патриархата», так и автокефальной и греко-католической церкви.

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«Ряд патриотов-прихожан разных патриархатов – Киевского патриархата, автокефалы, греко-католики пришли сегодня помолиться за победу украинского оружия над московскими оккупантами. Как мы знаем, такие молебны не проводят в Печерской Лавре, ведь ее оккупировали москальские агенты ФСБ. Эти молодые люди провели сегодня молебен в Успенском соборе… Москальская администрация сначала выключила свет в соборе, чтобы не было видно этой службы. Но прихожане взяли с собой свечки и молились при свечах. Была дискуссия, вызывали милицию, попы прибегали, казачки. Но, все таки, молебен осуществился.

Это первый молебен за много лет в Успенском соборе и вообще в Печерской лавре, где патриоты молятся, а не москальские агенты. Этот героический день может быть началом того, что во всех москальских церквях теперь будут проходить молебны и службы Киевского патриархата, автокефалов и других. Кого угодно, лишь бы не москалей», – заявил Середюк.

Один из попов «киевского патриархата» также добавил, что радикалы собираются и дальше захватывать храмы УПЦ: «Мы собираемся там молиться. Когда пока не знаем, но в ближайшее время мы тоже соберемся, люди все мотивированы, хотят молиться. Будем сюда приходить. Возможно, в Успенский собор, возможно, в другие соборы в Лавре, в других наших святынях, которые пока что оккупированы московскими оккупантами. Да, мы будем делать это еще».