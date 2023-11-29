Националисты недоумевают: Почему отказались подписывать мир с Россией в прошлом году?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина потеряла территории и людей из-за отказа подписать и выполнять выгодные для нее условия мира в прошлом году.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Таким образом Мосийчук прокомментировал недавнее интервью главы фракции «Слуга народа», члена украинской делегации на переговорах Давида Арахамии, который заявил, что подписать мирные соглашения Украине помешал в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Это не просто визит Джонсона, как сказал Арахамия. Для меня понимание есть другое, что западные партнеры, страны НАТО отказались подписывать с Россией гарантии безопасности. А насколько я понимаю, «Стамбульское соглашение», предусматривало коллективные гарантии безопасности нашей стране. И этот вопрос сейчас очень актуален. Если мы могли и не остановили, если там были условия возвращения практически всех, кроме Крыма, территорий с разным статусом, а Крым выпадал в статус Гонконга, грубо говоря. Если этот план существовал и это было, то мне даже мои воюющие друзья-националисты звонят и говорят: «А что это, а почему отказались? Пусть же мотивируют, потому что мы теряем нацию», – сказал националист.

«Нам надо выйти тогда и сказать, что западные страны отказались выступать гарантами вместе с Путиным. Но вместо этого нам дают Безуглую, и срач до неба. Вопрос – сотни тысяч в могилах, территории потеряны, уничтожена на…р экономика, все разбито, перспективы неизвестно какие. Понятно, что следующие переговоры, какие бы ни были, но будут на намного худших условиях, а нам Безуглую, которая атакует главнокомандующего», – заявил Мосийчук.