Националисты устроили погром в центре Киева

18.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В ​Киеве националисты снесли забор на месте подготовки строительной площадки для возведения музея «революции гидности». Видео сноса опубликовал Telegram-канал подконтрольной СБУ группировки С14, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил главарь С14 Евгений Карась, в акции также принимали участие радикалы из «Нацкорпуса» и другие «хорошие люди».

Националисты заявили, что забор «мешал расследованию убийств небесной сотни».

«Застройщик – компания Кравца, мерзавца, «завхоза» Януковича. Стыд, что эту сволочь даже допустили к тендеру на строительство музея памяти убитых… Начали демонтаж плитки (аутентичной времен Майдана, именно той, что является объектом для следственных действий) именно снизу Институтской. Там, где еще продолжаются следственные действия», – пояснили свои доводы боевики.

«Семьи погибших героев Небесной сотни приняли единогласное решение, что это издевательство надо прекратить», – подчеркнули в С14.

Напомним, что спустя пять лет после Евромайдана власти Украины так и не назвали виновных в расстрелах во время акций протеста 2013-14 года. Захватившие власть майданщики изначально раскручивали версию, что огонь по манифестантам вели бойцы «Беркута» по приказу Виктора Януковича.

Затем появилась версия о «российских снайперах», которые, якобы, стреляли по майданщикам и милиции, чтобы раскрутить маховик противостояния, и забрать Крым.

Окружение Януковича, напротив, настаивает, что снайперы были подконтрольны майданщикам, целью расстрелов было обозлить толпу и спровоцировать ее на силовые действия по свержению законной власти.