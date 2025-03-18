Дипломатические, разведывательные и военные возможности США стремительно деградируют. Из рычагов давления на Москву у Белого дома остались только санкции.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас США тоже не в сильной позиции, касательно Московии. Как метко сказал один американский разведчик, они пытаются проводить дипломатию без поддержки разведки, разведку они разрушают свою, просто полагаясь на дипломатию. Причём, часто на дипломатию непрофессиональную… США сейчас разрушают все свои возможности повлиять на ситуацию.

Например, сейчас распалось наибольшее разведывательное сообщество в мире – США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. И, вероятно, функционировать далее не будет, тем более, в связи с конфликтом между США и Канадой, который нарастает, а это означает между США и Великобританией, потому что Канада под протекторатом британской короны…

Сейчас европейские страны одна за другой выходят из программы по F-35. Они увидели, что США, когда они перестали делиться с Украиной разведывательной информацией, это отобразилось на эффективности действий F-16, которые на Украине.

То есть они потеряли возможность нормального наведения ракет. Европейцы будут полагаться на собственную программу истребителей 5-го поколения и собственные разведывательные спутники», – рассуждал Корчинский.