Нацист Сиротюк взялся «дестабилизировать национальные регионы России»

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия – это «пороховая бочка», поэтому Украина должна дестабилизировать ее изнутри.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – это «пороховая бочка», поэтому Украина должна дестабилизировать ее изнутри. Об этом в...

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По мнению Сиротюка, проще всего это сделать в национальных регионах России.

«У них проще ситуация, потому что они ведут войну на нашей территории, у них более-менее мирная ситуация, потому нам надо войну переносить на их территорию. В том числе, я отслеживаю ситуацию с лишенными свободы Россией народами – с якутами, с бурятами. Там огромные протестные настроения, потому что они видят, что Россия эти народы уничтожает. Физически уничтожает. Россия сегодня – это пороховая бочка, и у них не все так просто», – трепался Сиротюк.

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