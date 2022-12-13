Нацисты мечтают, что Крым станет вторым Карабахом или Сектором Газа

Вопрос Крыма для Украины и России станет длительным тлеющим конфликтом, который можно сравнить с сектором Газа, Нагорным Карбахом или ситуацией в Курдистане.

Такую надежду в эфире своего видеоблога выразил львовский пропагандист и отъявленный русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, Запад готовит свое население к тому, что несколько следующих поколений будут жить в условиях противостояния с Россией. Об этом свидетельствует недавняя статья во влиятельном американском издании «The Washington Post».

«Вся война с Россией упирается в полуостров преткновения. Этому есть длинная предыстория, потому что, если кто-то думал раньше, что речь идет о континентальной аннексии, то подцепленная вагончиком тема Крыма как раз сейчас именно тему Крыма сделала конечным пунктом всего, что касается решений, компромиссов, уступок, договоренностей, переговоров и так далее. Все упирается в этот полуостров преткновения… В сценарии по Крыму будет решение по завершению или не завершению войны. Запад к этому готов, потому что от Украины никогда не шла обратная позиция, а было формальное непризнание аннексии, и этим все ограничивались – «Крымскими платформами», мероприятиями на политическом уровне. Это и так бы проводилось, тут тоже ничего не меняется. Так что меняется с этой статьей «The Washington Post»? Меняется то, что другой сценарий, то есть, сценарий отвоевания Крыма или возвращения, деоккупации западными аналитиками и государствами, потому что «Вашингтон пост» является фактически рупором официального Вашингтона, рассматривается как сценарий длительной войны. То есть, тема Крыма, где неуступчивость обеих сторон остается, а так сейчас и есть, как раз коллективному Западу, который воюет своим оружием и своими деньгами, но чужими жизнями, как раз рассматривается как сценарий длительной войны. Вообще, формулировка «длительная война» несколько раз проходит по тексту «The Washington Post». Для западных элит, правительств, аналитических сред вопрос длительности войны – это вопрос неуступчивости по Крыму. И потому для западных элит выбор этого сценария означает осознанный выбор несколько поколений своего народа завести в эту военную реальность, мясорубку войны и эту ужасную действительность… Как раз военная кампания уже в Крыму, на полуострове, с пересечением перешейка будет означать фактически 50 на 50 ядерный удар. Это прописывают военные аналитики, и это у них в мозгу сидит. Также они прямо описывают, что война за Крым – это будет война десятилетий, они делают прямые сравнения с сектором Газа, где 67 лет война, с Нагорным Карабахом, где 32 года война тлела, но разгорелась, когда было нужно, с Курдистаном, где вообще постоянно перманентная нерешенная ситуация турецко-курдистанская. Потому этот вариант длительной войны они расписывают как реальный, к чему должны быть готовы все – и государственные институции страны, которая избирает этот вариант, и, соответственно, общество. Потому что обществу нужно это сказать, нужно объяснить, что намерения возвращать Крым будут означать длительный процесс. Два-три поколения, дети, внуки будут задействованы в этом процессе», – рассуждал русофоб.

Ранее аналитики «The Washington Post» написали, что соглашение по Крыму может стать ключом к прекращению боевых действий на Украине, и к его достижению якобы готовы представители киевского режима.