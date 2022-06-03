Нацизм германский и украинский. В чем сходство? В чем различие?

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Новости Украины

Со сходством, пожалуй, понятно всё. Приверженность тоталитаризму. Беспощадное и не стесняемое нормами закона и морали подавление инакомыслящих и даже тех, чьи мнения хоть чуть-чуть не совпадают с «единственно правильной» официальной точкой зрения.

Поиск внешнего врага, на борьбу с которым следует мобилизовать нацию. И поиск врага внутреннего, который, конечно же, является всего лишь агентом врага внешнего. Уверенность в полном собственном превосходстве над соседними народами. И так далее.

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С различием несколько сложнее. Не сразу и заметишь. Но оно тоже есть.

Начнём с того, что Адольф Гитлер просто не смог бы войти в историю, оставить в ней заметный след, если бы в начале своей политической карьеры сделал ставку, например, на баварский сепаратизм (одно время перед ним открывался такой путь).

Но фюрер провозгласил своим приоритетом общегерманские интересы. То есть интересы великой страны и великого народа. Он привлёк немцев обещанием мирового господства.

Обещание, впрочем, было лживым, заведомо невыполнимым. Накануне Второй мировой войны и на первом ее этапе Германия являлась мощным государством, но этой мощи явно не хватало (и не могло хватить!) для подчинения всего мира.

Однако многим казалось, что провозглашённая Гитлером цель – вполне достижима. Мечта о мировом господстве грела воображение миллионов представителей немецкого народа.

Гитлеризм был чудовищной силой. Но именно силой. Гитлер обладал незаурядными (хоть, конечно, своеобразными) способностями. После краха германского нацизма многие немцы удивлялись: как они могли поверить фюреру? Но ведь верили!

С нацизмом украинским всё по-другому. Он глубоко провинциален. Взывает к чувствам не всего народа, а лишь части её. Украинцев можно сопоставить с баварцами – одной из ветвей исторической германской нации, но уж никак не со всей этой нацией.

Соответственно, жалкий подражатель Гитлера – Степан Бандера – не выдерживает никакого сравнения с оригиналом. Как и современные вожаки бандеровщины.

Сама бандеровщина – не сила, а очевидное ничтожество, пусть и чудовищное для места своего обитания.

Да и мечты украинских нацистов гораздо скромнее гитлеровских. Какое там мировое господство? В него на Украине могут верить исключительно клинические идиоты. Бандеровцы удовлетворятся ролью холуев при западном хозяине. Только бы хозяин был богатым.

И, наконец, главное. О доверии и выборе. Как бы отрицательно ни относились мы к Гитлеру, но надо признать: до начала Второй мировой уровень жизни в Германии при нём повышался. Экономика росла.

При господстве нацистов на Украине уровень жизни постоянно падает. Экономика разваливается. И тем не менее…

Как бы мы ни обзывали Гитлера бесноватым, но ему удалось без всякой войны присоединить к своему государству Австрию, Судетскую область (затем и всю Чехию), Мемель (Клайпеду). Украинские правители последнего времени территории только теряли. И тем не менее…

Германия и при Гитлере оставалась страной высокой культуры. Взять хотя бы кинематограф – самый массовый тогда вид искусства. Долгое время после войны в советских кинотеатрах крутили многие немецкие фильмы, доставшиеся нам в качестве военной добычи (их называли трофейными). И это были талантливые художественные фильмы.

А попробуйте припомнить современные украинские фильмы, которые можно бы назвать талантливыми. Ну хоть один! Вспомнили? Вот и я не помню. И тем не менее…

Выбор немцев в пользу нацизма являлся трагическим для их страны, но всё же объяснимым с точки зрения логики. Выбор многих украинцев тоже трагический для их страны (в этом сходство). Но логически он не объясним (здесь различие). И тем не менее такой выбор является фактом! Надеюсь, что это выбор не большинства.