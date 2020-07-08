Нацсовет по телерадио превращается в реальный карательный орган

08.07.2020, Киев, Игорь Петров

Законопроект о медиа еще более расширит полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию и превратит его в карающий орган.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу желание добавить функции Нацсовету по телевидению и радиовещанию, который у нас с конца 90-х, и, мне кажется он сейчас выполняет те функции, о которых тогда даже не думали, что она будет выполняться.

Он превратился в какой-то карающий орган по отношению к телевидению и к радио. Он задумывался как орган, который должен помогать, развивать, а он превратился в карательный орган. И есть вот эта практика использования Нацрады для того, чтобы пытаться там повлиять или закрыть те или иные телеканалы или радио, которые не нравятся стороне власти.

У нас очень много таких кейсов. И это с самого начала подрывает идею о том, что давайте мы Нацраде дадим больше функций, и она как-то вот так превратится из органа, имеющего очень противоречивую историю, в такого светлого ангела, который будет защищать наши интересы, в том числе – теперь уже и в сфере этих онлайн-платформ.

И я понимаю опасения в журналисткой среде – мы не можем навести порядок с этой структурой на данный момент, и часто видим ангажированность ее участников. А что будет, если эта структура получит еще больше полномочий, и, более того, получит полномочия в тех сферах, в которых, скажем, она точно не работала и которые у нас регулируется, скорее, со стороны Конституции», – резюмировал Алексей Якубин.