Над российскими школами нависла угроза бандеровского терроризма – Астахов

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Поскольку рейды украинских террористов вглубь территории России могут представлять большую опасность российских образовательных заведений, руководству РФ необходимо позаботиться о создании эффективной системы безопасности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский юрист и писатель Павел Астахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безопасности детских учреждений много не бывает. У нас недостаточно защищены детские учреждения, потому что они должны быть защищены надёжней, чем банк. Потому что там дети. Проверки детских учреждений с точки зрения безопасности от проникновения каких-то чужих людей. Мы же видим, что у нас происходит. Регулярно появляются школьные стрелки», – сказал юрист.

Он вспомнил трагедию в Беслане и предположил, что украинские террористы могут нацелиться на российских детей.

«А тут уже речь совсем другая, это уже более подготовленные люди. Они отступали, минировали отходы, наши ребята преследовали и подорвались, четверо раненых. Всё грамотно делали, их обучали этому делу. Если такие обученные люди, не дай бог, зайдут, и будут посягать на детские учреждения, это будет печально, будет очень страшно. Поэтому надо упреждающую систему безопасности выстроить так, чтобы они боялись подходить к детским учреждениям», – подытожил Астахов.