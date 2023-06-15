«Надо было раньше думать» – в Киеве плачут о потерянной УССР 

Вадим Москаленко.  
15.06.2023 10:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Поскольку киевское руководство 30 лет не беспокоилось о сохранности Украины, её новые границы теперь определяются в ходе кровопролитной войны.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку киевское руководство 30 лет не беспокоилось о сохранности Украины, её новые границы теперь...

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«Понятно, что будущий миропорядок будет определяться на войне. И здесь стоит проблема границ. Если, например, заморозить конфликт, как предлагают «корейский сценарий». Украина в границах УССР – это одна история. В усечённых границах, по нынешним – это уже будет другая страна. Мы-то привыкли мыслить ещё УССР, но её уже нет. Но вопрос границ остаётся. Или в каких-то других границах.

А границы во многом определяют. Это экономика, выход к портам, будут они, или не будут. А это морская торговля, масса всего, и военная составляющая. Вот, что сейчас решается», – сказал Карасёв.

Он пожаловался, что украинцы в своё время не ценили доставшееся им государство, и сейчас вынуждены платить за это своими жизнями.

«Это надо было раньше думать, и сохранить то, что нам история и бог дали в 1991 году. Но не сохранили, потому что слишком легко далось, и не ценили это. А теперь приходится кровью оплачивать», – добавил политолог.

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