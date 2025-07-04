Страны западного блока готовят большую войну против России после того, как Украина полностью истощится.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, несмотря на разногласия между Германией и Польшей, определенный военный союз между ними. Безусловно, против России. Они об этом прямо говорят.

Германия и Польша агрессивны. Мы это видим и по Мерцу, и по новому президенту Польши. Как говорится, в сортах президентов Польши мы не разбираемся, это все равно русофобы. Поэтому нам надо ждать агрессии со стороны этих стран.

Ну и Прибалтийские вымираты, конечно, будут подтягивать, предоставлять свою территорию и население. Но населения там немного, а территория у них критически для нас опасная. Потому что, вспомним, перед Первой мировой войной, перед Второй мировой войной, эти территории были нашими. Это было критически важно, и поэтому и царь, и Сталин до войн обеспечили разными путями эти территории.

Теперь у нас действительно де-факто Балтийское море – это море НАТО. Калининград находится в сложнейшем положении. Они это все видят прекрасно», – сказал Фатигаров.