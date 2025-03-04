«Надо копать» – Лукашенко распорядился найти белорусские редкоземельные металлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться поиском редкоземельных металлов в стране.

Об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном назначениям в правительстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Актуальнейшая тема геологоразведки. Сейчас по редкоземельным металлам вой начался. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром… Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? Это будущее. Надо копать и смотреть, что у нас есть в земле», – сказал Лукашенко.

В Белоруссии имеются залежи редкоземельных металлов, в частности тулия. В Житковичском районе геологи обнаружили следы иттрия и иттербия.

На Диабазовом редкометалльном месторождении, которое считается перспективным, также может вестись добыча бериллийсодержащих руд (бериллий считается редким, а не редкоземельным металлом, это один из наиболее важных для экономики США ресурсов). Месторождение расположено на территории Житковичского района Гомельской области.

В Гомельско-Добрушском магматическом узле к 2023 году были выявлены запасы другого редкого металла — германия. В то же время отходы Гомельского химического комбината содержат концентрацию редкоземельных элементов, сопоставимую с месторождениями на Украине.