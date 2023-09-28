«Надо перезимовать вместе» – Зеленский просит ПВО у НАТО для спасения энергетики
Генсек НАТО Йенс Столтенберг замолвит слово перед странами-членами альянса о предоставлении дополнительных средств ПВО в виду опасений новой волны «калибровок» украинской энергетической инфраструктуры этой зимой.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной со Столтенбергом пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отдельно обговорили ситуацию с ожидаемыми атаками России на критическую инфраструктуру Украины, и в этой связи обговорили возможность поставок того, что нам действительно необходимо, поставок дополнительных систем ПВО государствами-членами.
Генеральный секретарь согласился приложить свои усилия для помощи, для поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации государств-членов альянсов именно с этой целью. Нам необходимо вместе пройти эту зиму и защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизни людей», – выпрашивал Зеленский.
В свою очередь, Столтенберг добавил, что поставки вооружений уже имеют место.
«Члены альянса НАТО продолжают предоставлять самые современные силы и средства для отражения вторжения. За последние несколько дней и недель это были танки «Абрамс», самые современные ракетные системы, ПВО, а также подготовка пилотов на самолётах F-16», – сказал Столтенберг.
Спасибо!
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