«Надо перезимовать вместе» – Зеленский просит ПВО у НАТО для спасения энергетики

Генсек НАТО Йенс Столтенберг замолвит слово перед странами-членами альянса о предоставлении дополнительных средств ПВО в виду опасений новой волны «калибровок» украинской энергетической инфраструктуры этой зимой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной со Столтенбергом пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельно обговорили ситуацию с ожидаемыми атаками России на критическую инфраструктуру Украины, и в этой связи обговорили возможность поставок того, что нам действительно необходимо, поставок дополнительных систем ПВО государствами-членами.

Генеральный секретарь согласился приложить свои усилия для помощи, для поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации государств-членов альянсов именно с этой целью. Нам необходимо вместе пройти эту зиму и защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизни людей», – выпрашивал Зеленский.