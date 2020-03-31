Наглое иждивенчество ближайших союзников когда-нибудь излечит Кремль от идеализма – эксперт

31.03.2020, Москва, Елена Острякова

Требование армянского премьер-министра Николы Пашиняна к России снизить цены на газ должно излечить Кремль от идеализации союзников.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Беспалько.

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«Следовало бы напомнить армянскому премьеру, что безопасность Армении обеспечивается Россией. Если бы не Россия, Армения уже давно потеряла бы Карабах и была бы раздавлена в тисках между Турцией и Азербайджаном.

Поэтому просить, требовать, договариваться они, конечно, могут. Это будет иметь даже позитивный эффект. В этом случае руководство России начнет наконец-то относиться к участникам интеграционных союзов рационально и прагматично, а не идеалистично, как было до недавнего времени», – сказал Беспалько.

Он считает ошибкой России то, что она не увязывает вопросы экономического сотрудничества с гуманитарной проблематикой, к примеру, сохранением политической памяти. Именно поэтому, полагает Беспалько, в Армении некоторые считают возможным обвинять Россию в геноциде 1915 года.

«Все союзы, которые выстраивались Россией на постсоветском пространстве, воспринимались их участниками как возможность получения экономических, политических и других бонусов от России без какого-либо адекватного обмена.

К сожалению, Россия не выстраивает на постсоветском пространстве какую-либо идеологию. Она пытается за счет предоставления возможности хорошего экономического сотрудничества влиять на элиты. В реальности эти элиты потребляют предлагаемые возможности, но при этом развивают отношения с Западом, рассчитывая на мифические бонусы», – отметил эксперт.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Собеседники «констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом».