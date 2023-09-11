Найем: «Хочу убивать русских самым ужасным способом»

Анатолий Лапин.  
11.09.2023 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Раненый в голову и лишившийся глаза в районе Северодонецка украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема захотел убить как можно больше русских.

Об этом он заявил в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раненый в голову и лишившийся глаза в районе Северодонецка украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат...

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Свое желание Найем объяснил жаждой мести за ликвидированных российской армией соратников на линии фронта.

«Я точно хочу мести. Я хочу мести самым ужасным способом, который только позволен международными конвенциями. То есть чем больше русских умрет, тем будет лучше. Как комбатант я до сих пор еще имею право убивать русских, и этого я хочу больше всего.

Для чего я этого хочу? Я этого хочу для того, чтобы ту плату, которую мы уже заплатили, то есть тех людей, которых у нас забрала Россия, чтобы мне перед ними не было стыдно. Я хочу, чтобы мои друзья, которые тут есть, которые еще не мобилизованные, чтобы они никогда не были мобилизованные – я не из тех военных, которые будут кричать, что вы все должны воевать», – заявил Найем.

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