«Наложим санкции и заставим платить налоги» – Рада приняла закон о шантаже предпринимателей

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий решением СНБО вводить санкции против любого предпринимателя, и при этом обязать его платить налоги.

Законопроект «О применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» представил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня сложилась ситуация, по которой лица, отнесенные к санкционному списку, не могут платить налоги, потому что им запрещено осуществлять финансовые операции. Ну, это несправедливо, во-первых, а, во-вторых, это глупо, потому что мы должны принимать налоги от всех лиц, в том числе и подсанкционных», – сказал он.

Депутат добавил, что также законопроект предусматривает обнародование всей налоговой информации о подсанкционных лицах.

В свою очередь, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина пояснила, что истинная цель данного закона – это шантаж предпринимателей, против которых теперь без каких-либо последствий смогут ввести санкции решением единственного органа.

«Сейчас у нас и так налоговая служба преобразована полностью в карательный орган. Поэтому, поскольку в законе «о санкциях» есть такие возможности в СНБО накладывать санкции как неотложные меры по решению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, сюда можно отнести любого предпринимателя, любое предприятие, о котором будет так считать политический орган СНБО.

Нормы законодательства используются так, как выгодно политической силе, и здесь будет использовано именно против бизнеса эта норма», – возмутилась депутат.

После чего в ходе голосования документ поддержали 235 парламентариев из 226 необходимых. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.