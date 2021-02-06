«Нам безразличен Навальный», – немцы ждут «Северный поток-2»

06.02.2021, Москва, Елена Острякова

Бургомистр и жители немецкого города Лубмина – конечной точки газопровода «Северный поток-2» – выступают против остановки этого проекта.

Об этом сообщает «Дойче Вели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это станет ужасной антирекламой, если проект обернется банкротством для инвесторов, а политические дискуссии будут и впредь вестись в таком тоне. Я боюсь, это отпугнет от нас тех инвесторов, которых мы могли бы заинтересовать. Россия с Путиным – надежный партнер в общественной и экономической жизни нашего региона. Она важна для развития энергетики. Я не считаю, что следует выводить Путина и российское правительство из игры», – сказал Аксель Фогт бургомистр Лубмина.

«Значит все, что делают русские, плохо? Это неправильно. Нам безразличен Навальный, но очень важен этот газопровод», – сказала одна из жительниц Лубмана.

Авторы репортажа признались, что нашли в городе только одного противника России.

Даже яростные противники газопровода в Бундестаге уже не призывают к его остановке.

«Я не считаю, что здесь будет долгострой. Проект будет достроен, однако строительство будет остановлено до момента, пока российская сторона не разъяснит отравление Алексея Навального. Пока этого не сделано, и пока протесты в России так жестко подавляются, строительство должно быть заморожено. Нельзя просто так наблюдать, как «Северный поток-2» продолжает строиться. Ведь речь идет о свободе, правах человека, демократии, которые хотят в России. Поэтому сейчас странам ЕС важно выступить совместно, чтобы это насилие и жестокость были осуждены», – сказала Рената Альт депутат Бундестага от партии СвДП.

«В моей собственной партии всегда были очень скептически настроены по отношению к этому проекту, как с экономической, так и с внешнеполитической стороны. Я никогда не выступал за этот проект с самого начала. Но мы должны понять, где мы находимся незадолго до завершения строительства, на которое есть все разрешения. Его отмена, вероятно, приведет к выплате ущерба в миллиарды долларов. Другой вопрос, если речь пойдет вообще о заморозке закупки нефти и газа у России на Западе. Наверное, у нас будет серьезный разговор на эту тему», – сказал Андреас Ник депутат Бундестага от правящего блока ХДС/ХСС.

«Для остановки «Северного потока-2» необходимо единогласное решение Европейского совета. Я считаю это маловероятным из-за отношения к этому вопросу Германии, Австрии и некоторых других стран ЕС. Если Германия сама решится на остановку газопровода без европейских санкций, она будет обязана возместить финансовый ущерб. Именно поэтому я сомневаюсь, что это случится. Я никогда не был сторонником этого проекта, но цена за его остановку в данный момент была бы вероятно очень высокой. Поэтому остается вопрос, достигнем ли мы желаемого эффекта, поскольку у России достаточно возможностей экспортировать свой газ другими способами», – сказал Юрген Триттин депутат Бундестага от партии «Союз-90»/«зеленые»

Он считает, что остановка строительства «Северного потока-2» обернется для Германии экономической катастрофой.