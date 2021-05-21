«Нам конец». Шарий призвал отказаться от «дьявольского и агрессивного» транзита» русского газа

«Нам конец». Шарий призвал отказаться от «дьявольского и агрессивного» транзита» русского газаНовости Украины
Украина имеет немалые запасы природного газа, но Киев не в состоянии его добывать.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, отвечая на вопрос, будет ли Украина получать американский газ через Польшу.
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«Доходит и до такого абсурда. Но я считаю, как суперпатриот Украины, что нам надо отказаться от этого дьявольского транзита. Нехорошо, когда «агрессивный газ» проходит через твою территорию. А вдруг к нему могут примешивать какие-то биологические добавки? И он выделяет «русскомировский» газ, например?», – стебется Шарий.
« Газа в Украине достаточно своего. И Зеленский любезно приглашал американцев разрабатывать украинский газ. У нас огромное количество неразведанных месторождений. Но уже сообщается, что надо будет где-то брать 5-6 миллиардов — и они не будут доходить до бюджета. И поэтому нам конец», – считает Шарий.
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