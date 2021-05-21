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21.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Газ, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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«Нам конец». Шарий призвал отказаться от «дьявольского и агрессивного» транзита» русского газа

Новости УкраиныУкраина имеет немалые запасы природного газа, но Киев не в состоянии его добывать. Об...

Украина имеет немалые запасы природного газа, но Киев не в состоянии его добывать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, отвечая на вопрос, будет ли Украина получать американский газ через Польшу.

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«Доходит и до такого абсурда. Но я считаю, как суперпатриот Украины, что нам надо отказаться от этого дьявольского транзита. Нехорошо, когда «агрессивный газ» проходит через твою территорию. А вдруг к нему могут примешивать какие-то биологические добавки? И он выделяет «русскомировский» газ, например?», – стебется Шарий.

« Газа в Украине достаточно своего. И Зеленский любезно приглашал американцев разрабатывать украинский газ. У нас огромное количество неразведанных месторождений. Но уже сообщается, что надо будет где-то брать 5-6 миллиардов — и они не будут доходить до бюджета. И поэтому нам конец», – считает Шарий.

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