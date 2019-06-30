Нам надо брать пример с Северной Кореи, – боевик «Азова»

30.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Промосковские силы возвращаются к управлению страной, а сама Украина теряет международную субъектность.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский пока только пытается стать президентом, и всё, что происходит – это инерция предыдущей власти, последствия провала киевской политики и потери субъектности Украины в международной политике. То есть все вещи, которые происходят вокруг Украины, происходят без участия в качестве субъекта Украины. Это договорняк между Европой и Россией, где Украину просто рассматривают как доску, на которой играют.

Эту субъектность нужно завоевать, получить, нужно разобраться, почему от имени Украины ведут переговоры такие люди, как Медведчук, почему происходит накачивание статуса промосковской оппозиции в стране, накачивание ей статуса и влияния в международной политике, в то время как президент просто даёт какие-то непонятные интервью о том, что он либо не знал, либо не слышал. Просто нужно разобраться, кто такой Медведчук, и найти ему место либо в тюрьме, либо в политике», – сказал он.

Коротких привел в пример КНДР.

«Для того, чтобы быть субъектом, нужно обладать возможностью давить. Хороший пример – это Северная Корея, которая, как страна нищая и мало что из себя представляющая, но обладающая ядерной бомбой. И Трамп вокруг Северной Кореи вытворяет немыслимые чудеса – и встречается, и это является субъектностью.

Соответственно, то, что произошло больше 20 лет назад, когда мы отказались от ядерного оружия, нужно вернуть обратно. Это вопрос нескольких лет, они будут тяжелыми, но, если это произойдёт, то статус Украины поменяется – её будут иначе воспринимать, и с ней будут разговаривать», – резюмировал националист.