«Нам остаётся только выполнять Минск» – в Киеве осознали, что Донбасс не завоевать

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку за шесть лет войны военная мощь ЛДНР значительно возросла, Украина лишилась возможности покорить Донбасс силой, и всё, что теперь остаётся Киеву – это выполнять Минские соглашения, которые позволят минимизировать будущие потери.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас недооцениваем (военный потенциал ЛДНР – прим. ред.), ведь прошло шесть лет. За это время подготовлена, в том числе военная элита сепаратистов, в лучших российских военных учебных заведениях. Я интересуюсь, у кого могу, – там тысячи офицеров, подготовленных в российских военных академиях и военных училищах.

Там создана профессиональная, сугубо контрактная армия, которая не уступает уровню подготовки российской. Поэтому очень сложно решать вопросы чисто военным путём», – отметил он.

Виктор Суслов уверен, что у Украины остался единственный вариант разрешить ситуацию бескровно и с минимальными потерями для себя – это выполнять Минские соглашения.

«Поэтому надо было бы всё-таки признать возможность ведения переговоров. И пока у Украины есть такая основа как Минские соглашения, которые признаются Россией, РФ не признаёт себя стороной переговоров, но она признаёт себя гарантом выполнения Минских соглашений.

У нас есть шанс, выполнив Минские соглашения, с большим трудом и постепенно решить значительную часть проблем. Если этого не сделать, то я думаю, что постепенно конфликт будет заморожен и Донбасс де-факто интегрируется не в Украину, а в Россию», – резюмировал бывший министр.