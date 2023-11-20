Нам срочно нужен свой де Голль или Маннергейм вместе с ЯО – украинский политолог

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Гарантиями безопасности Украины может быть лишь размещение на ее территории ядерного оружия или иностранных военных баз.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, при этом, Украине нужен свой руководитель, который согласится договариваться с Россией, и при этом пойти на эшафот ради достижения мира.

«Гарантии безопасности для Украины реальны, если будет даже не внеблоковые, а, скорее, ядерные. Или размещение на нашей территории военных баз других государств. Все любят Кипр, но мало кто знает, что на Кипре есть британские военные базы, которые каждый раз, когда возникает история Кипра, снова обострения турецко-греческие, каждый раз играют стабилизирующий фактор… Хороших сценариев есть масса, они требуют соблюдения одного правила – они требуют пересмотра целей в войне и отказа от политических амбиций. Кому-то придется терять лицо, кто-то должен быть генералом де Голлем или генералом Маннергеймом. Кто-то должен понять, что сейчас будет эшафот, а в будущем, когда он умрет, ему поставят памятник», – рассуждал Бортник.

Напомним, французский президент Шарль де Голль известен тем, что согласился с потерей контроля над Алжиром, что фактически стало падением Четвертой республики. А президент Финляндии Карл Густав Маннергейм заключил договор с СССР, по которому Финляндия сохранила независимость, отказавшись от претензий на часть территорий, которые считала своими.