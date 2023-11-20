Нам срочно нужен свой де Голль или Маннергейм вместе с ЯО – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
20.11.2023 16:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 85
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Гарантиями безопасности Украины может быть лишь размещение на ее территории ядерного оружия или иностранных военных баз.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гарантиями безопасности Украины может быть лишь размещение на ее территории ядерного оружия или иностранных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Бортника, при этом, Украине нужен свой руководитель, который согласится договариваться с Россией, и при этом пойти на эшафот ради достижения мира.

«Гарантии безопасности для Украины реальны, если будет даже не внеблоковые, а, скорее, ядерные. Или размещение на нашей территории военных баз других государств. Все любят Кипр, но мало кто знает, что на Кипре есть британские военные базы, которые каждый раз, когда возникает история Кипра, снова обострения турецко-греческие, каждый раз играют стабилизирующий фактор…

Хороших сценариев есть масса, они требуют соблюдения одного правила – они требуют пересмотра целей в войне и отказа от политических амбиций. Кому-то придется терять лицо, кто-то должен быть генералом де Голлем или генералом Маннергеймом. Кто-то должен понять, что сейчас будет эшафот, а в будущем, когда он умрет, ему поставят памятник», – рассуждал Бортник.

Напомним, французский президент Шарль де Голль известен тем, что согласился с потерей контроля над Алжиром, что фактически стало падением Четвертой республики. А президент Финляндии Карл Густав Маннергейм заключил договор с СССР, по которому Финляндия сохранила независимость, отказавшись от претензий на часть территорий, которые считала своими.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть