Нанюхаться – и ввести войска: Макрон метит в евро-императоры по методу Зеленского – эксперт
Инициатива 30-дневного перемирия исходила от «коалиции желающих» только для того, чтобы Россия ее отвергла, и это стало поводом возобновления помощи от США.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейские страны поддерживают откровенную неофашистскую террористическую хунту. Тем самым они уже далеко ушли от каких-то реалистичных интересов своих стран. Другой вопрос, как они там оказались? Они делают глупую ошибку, предлагают нам согласиться на 30-дневное перемирие, но иметь в виду, что за это время европейцы введут свои войска на Украину – и разместят их в Харькове, Одессе, Киеве. И поскольку это будут их войска, они поставят свои системы противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии и Польше.
И хотят, чтобы ещё США своих военных туда добавили с системами ПВО. И на всей большой территории они будут защищать украинские войска. То есть, фактически участвовать в военных действиях», – подчеркнул он.
Фактически России предъявлен ультиматум: если мы ударим по Румынии или Польше, тем самым развяжем войну с НАТО.
«План их прослеживается. Они хотят, чтобы мы сказали «нет», а дальше Трамп скажет: «Путин во всём виноват, и мы восстанавливаем снабжение украинской армии. И даже будем давать больше, чем давал Байден», – пояснил эксперт.
Он напомнил, что Макрон после поста президента Франции метит в президенты Евросоюза, стать европейским императором. И в этой связи скандал с наркотиками, которые главы «коалиции желающих» принимали в поезде после встречи с Зеленским, выглядит несколько противоречивым. Особенно официальное опровержение Елисейского дворца, что Макрон принимал кокаин.
«Я вначале подумал, что это обёртка от лекарства, и Макрон не хочет, чтобы знали, какие лекарства он принимает и какими болезнями болеет. Но, как они объяснили это, лично меня утвердило в мыслях, что там действительно могут быть наркотики», – заключил Марков.
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