«Наплевать и забыть» – экономист о падении рубля

09.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Падение курса рубля и цен на нефть – это спекулятивная и паническая реакция на выход России из сделки с ОПЕК, что не приведет к кризису в российской экономике.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский экономист Михаил Делягин.

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По словам эксперта, все, что происходит сегодня на мировых финансовых рынках, имеет признаки спекуляции, а ситуация выровняется в течение двух недель.

«Я не понимаю, почему народ возбудился. Потому что рынок Forex – это спекулятивный рынок. Судить о курсе рубля по рынку Forex – это примерно то же самое, что судить о девушках по разговорам бабушек на лавочке у подъезда. Очень увлекательно и интересно, но неадекватно.

Я напоминаю, что сегодня в Российской Федерации выходной день. Соответственно, рынок ММВБ, на котором определяется курс рубля, сегодня закрыт. То, о чем все говорят – это рынок Forex, рынок электронных торгов и спекуляций, рынок, в высочайшей степени подверженный любой панике. То есть вообще наплевать и забыть.

То, что я вижу – Банк России завтра не будет осуществлять покупку валюты, Минфин осуществит валютные интервенции, то есть все будет относительно нормально. Что происходит с нефтью – она упала в пятницу. На сегодняшний день торгов еще нет.

Меня, конечно, радует, что вся российская общественность проснулась дружно в понедельник, прогуляв субботу и воскресенье, не обращая внимания на то, что там происходит, но это не новость – это естественная паническая реакция на срыв сделки России и ОПЕК. За этим может быть некоторая атака спекулянтов, то есть, неделю-две цена на нефть может быть дешевой…

Это естественная, паническая реакция на то, что Россия защитила свои интересы. Я напоминаю, что неиспользованных остатков средств на счетах Федерального бюджета лежит 13,5 триллионов рублей. Из которых 60% признаются в виде Фонда национального благосостояния.

То есть российское государство имеет деньги на все. Если бы оно эти деньги инвестировало в российскую экономику, в модернизацию, то мы бы сейчас вообще ни о чем бы не волновались, потому что рубль ни на что бы не реагировал. Но поскольку российское государство действует по принципу «чем меньше денег у России, тем лучше для России», то приходится ограничиться тем, что у нас есть средства на все неприятности», – заявил Делягин.