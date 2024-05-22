Напугаем Россию словом «Украина» на тысячу лет вперёд – майор ВСУ расшифровал «формулу мира» Зеленского

Формула мира для Украины – это выход на границы 91-го года, репарации от России и тысячелетие страха от слова «Украина». Такой должен быть итог грядущего в Швейцарии саммита, который должен привести к новому договору по Уураине.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил майор ВСУ Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На границы 91-го года мы не выходим, выходим в 22-й год, например. Мы садимся. Мы, Франция, кацапы и Германия, у нас в зубах «Минские соглашения», правда? Ну а с чего начнется разговор, если мы выйдем на границы 22-го года 24 февраля. Его же с чего-то нужно начинать? Что, мы будем говорить пошли нафиг из Крыма, пошли нафиг из Донбасса? А Путин будет говорить: «Вы же подписали «Минские соглашения». Вот и потому наша «формула мира» – это то самое правильное, что сделала наша власть за два года войны. Формула мира, где признаются границы, создается новая безопасность в мире, новая система ООН, где все подписываются, и мы выходим на границы 91-го года, имеем защиту, а кацапы платят репарации и кланяются следующую тысячу лет, слышат слово Украина, крестятся и падают – и все, до свидания. Мы уже в ближайшую тысячу лет с ними не будем жить никак», – разошелся майор ВСУ.