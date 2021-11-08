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08.11.2021 18:33
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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Напуганные США убеждают Россию, что не будут воевать за Украину – дипломат

Новости УкраиныНи США, ни любые другие страны НАТО не будут воевать из-за Украины с Россией....

Ни США, ни любые другие страны НАТО не будут воевать из-за Украины с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, помочь Украине в прямом противостоянии с Россией они также не смогут.

«На сегодня ситуация следующая – ни Соединенные Штаты, ни ключевые страны НАТО не хотят войти в прямое противостояние военное с Российской Федерацией – ядерной страной номер два в мире, из-за Украины. Поэтому так быстро полетел в Москву и Бернс, когда их данные показали, что идет концентрация на границах.

Поэтому в апреле так быстро позвонил, после того, как назвал убийцей, Байден, позвонил Путину и договорились о Женевской встрече. Почему? Потому что даже с точки зрения технологической и даже если произойдет какая-то полномасштабная эскалация со стороны Российской Федерации, логистически помочь нам, даже если будет политическое решение, будет очень сложно», – заявил Чалый.

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