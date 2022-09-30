Напуганный Столтенберг пригрозил Путину

30.09.2022  20:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

НАТО помогает Украине в своих интересах.

Об этом сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО помогает Украине в своих интересах. Об этом сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг,...

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«Месседж НАТО такой: мы будем и дальше поддерживать Украину. Об этом объявили США. Я также говорил с другими лидерами. Мы все сплочены в помощи Украине. Это в наших собственных интересах – обеспечить, чтобы президент Путин не выиграл. Потому что если он выиграет, получится, что авторитарные страны, такие, как Россия, могут применять силу и достигать своих целей», – сказал Столтенберг.

Он пообещал, что НАТО не поддастся на «ядерный шантаж России».

«Украина имеет право вернуть себе территории, оккупированные российскими войсками. Это причина нашей поддержки. Нелегальная аннексия не меняет ничего, не меняет сути конфликта. Если мы примем аннексию России, это означало бы, что угрозами ядерного оружия Россия может делать что хочет: взять контроль над Украиной, остановить поддержку Украины. Ядерная риторика президента Путина опасна и безрассудна.

НАТО следит за происходящим. Россия должна понять – ядерная война не может быть выиграна. Будут очень серьезные последствия для России, если она применит ядерное оружие», – верещал Столтенберг.

Президент США Джо Байден заявил сегодня о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 1,1млрд долларов.

«Я с нетерпением жду подписания закона от Конгресса, который даст дополнительные 12 млрд долларов на поддержку Украины», – заявил Байден.

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