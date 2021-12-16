Нарко-приятель Зеленского Гогилашвили по-шведски сожительствует с главой ГУР Украины

16.12.2021  20:19 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Уволенный после скандала экс-замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили вместе с семьей проживает в одном особняке с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на YouTube-канале «Следствие.Инфо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уволенный после скандала экс-замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили вместе с семьей проживает в...

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Выяснилось, что Александр Гогилашвили, вместе со своей женой, помощницей президента Украины Марией Левченко, проживает в съёмном особняке в селе Хотово под Киевом. Там же проживает и Кирилл Буданов с семьёй.

У особняка усилены меры безопасности: на въезде территорию обследуют кинологи с собакой, приезжающие на машинах из автопарка СБУ.

Кроме того, каждое утро чиновников возят на работу автомобили СБУ и спецподразделения «Альфа».

Сам же особняк принадлежит Диане Стрелковской – супруге загадочного бизнесмена Вячеслава Стрелковского, которого СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров. Кроме того, он подозревается в совершении махинаций, афер и даже причастности к уголовным делам.

«Казалось бы, ничего страшного – друзья с семьями решили пожить вместе. Но, во-первых, вспомним, кому принадлежит этот дом.

А во-вторых, не забываем о российском бэкграунде Гогилашвили. Может ли совместный быт человека, который, возможно, до сих пор является гражданином России, и главного военного разведчика страны, вредить государственным интересам? Судите сами.

Кирилл Буданов руководит ГУР почти полтора года. Это едва ли не важнейший орган в борьбе с российской агрессией. Именно подчинённые Буданова должны выяснять планы врага и срывать их. В условиях высокой вероятности нападения России уже этой зимой, роль Буданова сложно переоценить», – возмутились журналисты.

Расследование прокомментировал киевский журналист и тусовщик Александр Зубченко.



«Твари нелиберальные! Ну живут люди вместе, вам что, сука, завидно? Про европейские ценности слыхали? Уроды, млять», – зло написал он в соцсети.

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