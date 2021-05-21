Народ ЦАР осудил грязные методы Франции по дискредитации России в Африке

21.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Вбросы французских СМИ о российских инструкторах в ЦАР призваны подорвать авторитет РФ в Африке. Такое мнение выразили жители Центральноафриканской Республики, которых возмутили фейки о происходящем в их стране.

Ранее в соцсетях появился видеоролик сомнительного содержания, на котором российские инструкторы якобы стоят рядом с телами мертвых местных жителей. Впоследствии, впрочем, выяснилось, что видео – постановочные кадры со съемок фильма «Турист», которые не имеют ничего общего с реальностью.

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Этот ролик подхватило издание LNC, опубликовавшее критический материал в адрес РФ. Статью, в свою очередь, подхватили другие европейские СМИ, что наталкивает на мысль о французском влиянии.

По мнению жителей ЦАР, Франция намеренно подрывает авторитет России в Африке, боясь конкуренции. Народ республики возмущен тем, насколько грязными методами пользуется Париж.

«Такие средства массовой информации все еще ищут поводы для критики россиян. Они выложили этот материал, даже не проверив его достоверность. И это вы называете хорошей журналистикой?» — возмутился житель ЦАР Рейф Циско в Facebook.

Аналогичного мнения придерживаются и центральноафриканские журналисты. В частности, Bangui 24 пишет:

«Они либо не проверили информацию (что маловероятно), либо намеренно пытались запятнать образ России, как делают это постоянно».

Примечательно, что скандальный ролик впоследствии дошел до ресурса Reddit, но и там потерпел провал: комментаторы довольно быстро разоблачили, что он является очередным фейком.